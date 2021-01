Inter-Milan: Pioli ne recupera due ma deve cambiare il portiere: le ultime

Stefano Pioli Milan

Il punto sulla probabile formazione di Stefano Pioli, a pochi giorni da Inter-Milan di Coppa Italia. Out Gianluigi Donnarumma, espulso contro il Torino. Ma il tecnico rossonero recupera due elementi importanti per i quarti di Coppa Italia contro i cugini

RITORNO – Archiviata l’ultimo giornata del girone d’andata, è partito il countdown verso Inter-Milan, stracittadina valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri di Stefano Pioli sono già tornati a lavoro e il tecnico sta cominciando a tirare le file per quanto riguarda la formazione da schierare. Il Milan recupera Alessio Romagnoli, assente con l’Atalanta per squalifica, ma perde Kalulu, vittima di un trauma contusivo al muscolo obliquo dell’addome. Secondo “Rai Sport”, difficilmente sarà a disposizione per il derby di martedì.

INCASTRI – In Inter-Milan potrebbe esserci l’esordio del nuovo acquisto Fikayo Tomori, anche se difficilmente dal primo minuto. Mancherà anche Gianluigi Donnarumma, espulso per proteste dalla panchina, durante gli ottavi contro il Torino, e dunque squalificato. Al posto del portiere della nazionale, è pronto Tatarusanu. Torna di nuovo a disposizione Saelemaekers, che dovrà farsi perdonare i due gialli rimediati contro il Cagliari. Hakan Calhanoglu ancora positivo al coronavirus: dovrebbe essere sostituito da Brahim Diaz, che rileverà Meité rispetto all’undici che ha cominciato la gara con l’Atalanta.