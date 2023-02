Inter-Milan, Pioli deciso: cambia il modulo! Due a supporto di Tonali − Sky

Novità per il Milan che contro l’Inter cambia il suo modulo dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Pioli punta ad una gara di sostanza e sporca per ottenere il massimo risultato. Due a supporto di Tonali

CAMBIO MODULO − In collegamento da Milanello per SS24, Manuele Baiocchini conferma il cambio in di Stefano Pioli in vista del Derby con l’Inter: «Allenamento lungo del Milan, Pioli sta lavorando tanto sulla tattica. Passerà al 4-3-3 con gli esterni molto bassi e con l’inserimento di Krunic al fianco di Tonali. E Pobega avvantaggiato su Bakayoko e Vranckx. Salgono le quotazioni di Saelemaekers, il tecnico vuole aspettare l’Inter per pungere in contropiede. Giocare una gara di sostanza».