Inter-Milan: Pioli col dubbio Rebic, le possibili alternative – SM

Condividi questo articolo

Pioli Milan

Inter-Milan di sabato sera vedrà il Milan scendere in campo con una formazione simile a quella tipo dopo i recuperi di Romagnoli e Ibrahimovic. Stefano Pioli ha ancora il dubbio Rebic, che non dovrebbe farcela a recuperare

Secondo “Sport Mediaset” Stefano Pioli ha la formazione praticamente fatta per Inter-Milan di sabato. La formazione rossonera sarebbe molto vicina a quella tipo dopo i recuperi di Romagnoli e Ibrahimovic. L’unico dubbio riguarda Rebic, che non ha ancora recuperato dall’infortunio al gomito. L’attaccante croato proverà a forzare per recuperare, ma in casa rossonera c’è pessimismo. Per prendere il suo posto c’è un ballottaggio tra Saelemaekers e Rafael Leao.