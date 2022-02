Inter-Milan, Pioli alza i ritmi a Milanello: lavoro intenso, presenti i dirigenti

Inter-Milan è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). I rossoneri aumentano i ritmi a Milanello in vista del derby che potrebbe dire molto sulla corsa scudetto

DERBY SCUDETTO – Inter-Milan si avvicina e a Milanello il gruppo guidato da Stefano Pioli aumenta i ritmi. Il derby in programma sabato alle ore 18.00 potrebbe infatti dire molto sulla corsa scudetto e sulle ambizioni dei rossoneri. Con uno Zlatan Ibrahimovic non al meglio, sarà molto probabilmente Olivier Giroud a guidare l’attacco del Milan (QUI gli ultimi aggiornamenti).

PARTITELLA – Intanto i rossoneri continuano a lavorare in una seduta di allenamento mattutina, svolta sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Prima parte dedicata al riscaldamento con esercizi fisici eseguiti agli attrezzi, seguiti poi da una serie di torelli a tema. Il programma è proseguito con esercizi sul possesso palla prima di una partitella finale a ranghi misti, fatta di tre tempi da 15 minuti, con alcuni ragazzi della Primavera.