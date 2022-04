Inter-Milan, Pioli alle prese con un problema: il punto in vista del derby

Inter e Milan martedì scenderanno in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: la situazione sulla squadra di Stefano Pioli.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Stefano Pioli sorride solo in parte in vista del derby di Coppa Italia. La partita, valida per le semifinali di ritorno della competizione, vedrà il ritorno di Davide Calabria. Il difensore italiano ha saltato la gara contro il Genoa a causa di un attacco febbrile. Il centro ci saranno Kalulu e Tomori. Il problema in casa rossonera saranno però i cambi. Non sarà facile recuperare Romagnoli e ai box è finito anche Gabbia. Per il resto Messias è favorito su Saeleamakers. Resta il dubbio trequartista. Kessie potrebbe essere preferito di nuovo a Brahim Diaz.

Fonte: SportMediaset.it