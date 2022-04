Inter-Milan, per Pioli due ancora in dubbio. Gabbia carta last minute?

Milan in campo per l’allenamento mattutino dopo la conferenza di Stefano Pioli (vedi QUI). Come sottolineato dal tecnico rossonero, ancora in dubbio due giocatori. Verso il recupero, invece, Gabbia, che potrebbe essere una carta last minute per lui.

IN DUBBIO – Il Milan anche questa mattina a Milanello per svolgere l’allenamento in preparazione della sfida con l’Inter in Coppa Italia. Come specificato anche da Stefano Pioli in conferenza stampa, restano ancora in dubbio per la partita Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Con la premessa che entrambi non si sono ancora allenati con il resto del gruppo, il difensore centrale ha svolto terapie e un lavoro in palestra. Calabria, invece, dopo aver saltato l’impegno contro il Genoa, è ancora a casa con febbre, tosse ed infezione gastrointestinale. Se non dovesse recuperare, al suo posto dovrebbe esserci Gabbia, a far coppia con Tomori in difesa e Kalulu nel ruolo di terzino destro. Queste le parole di Pioli in conferenza stampa riguardo le loro condizioni.: «Calabria e Romagnoli vedremo meglio oggi, perché Calabria anche ieri ha avuto qualche difficoltà, ma oggi si dovrebbe allenare. Gabbia è uscito un po’ affaticato contro il Genoa ma credo posso recuperare bene per domani».