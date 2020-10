Inter-Milan: per Pioli ci sono un recupero e...

Inter-Milan: per Pioli ci sono un recupero e un dubbio – SM

Condividi questo articolo

Stefano Pioli Milan

Inter-Milan di sabato sera ritrova alcuni giocatori nelle fila dei rossoneri. Stefano Pioli però ha ancora un dubbio su un giocatore ancora non pienamente recuperato

Inter-Milan di sabato sera ritrova diversi protagonisti nelle fila dei rossoneri. Già detto del recupero di Zlatan Ibrahimovic (leggi qui), Stefano Pioli è pronto anche ad altri recuperi da infortuni. Secondo “Sport Mediaset” Romagnoli è ormai pienamente recuperato e sarà in campo sabato contro l’Inter. Ancora in forse Rebic che non ha pienamente recuperato dalla lussazione al gomito sinistro.