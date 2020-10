Inter-Milan, per Conte difesa obbligata. Due rientri ad Appiano – Sky

Antonio Conte Inter

L’Inter arriva alla sfida con il Milan con gli uomini contati. Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, pensa già alla possibile formazione. I nerazzurri vanno verso una difesa “obbligata” viste le defezioni. Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport” fornisce le ultime notizie.

DIFFICOLTA’ – L’Inter sta preparando la sfida al Milan con non poche difficoltà. Le positività al Covid e la contemporanea pausa per le Nazionali non hanno aiutato Antonio Conte che si ritrova a preparare la sfida di sabato con soli quattro giocatori ad Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro dovrebbe avere il gruppo completo nella giornata di venerdì. Nel frattempo, al netto delle assenze, è possibile ipotizzare la difesa che scenderà in campo nella sfida al Milan: accanto a de Vrij, uomo derby, dovrebbero agire D’Ambrosio e Kolarov. Brozovic e Pinamonti sono rientrati nella giornata di oggi e si è sottoposto al tampone. In caso di esito positivo da domani saranno a disposizione. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport”