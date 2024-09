Inter-Milan, le pagelle: Mkhitaryan intangibile 4,5, Sommer si supera 7 – TS

Spiacevole serata a San Siro per i nerazzurri di Inzaghi, sconfitti dai rossoneri nel derby. Di seguito i giudizi sulle pagelle di TuttoSport all’indomani di Inter-Milan.

PROMOSSI – Partita da grande favorita, l’Inter esce invece dal derby di San Siro con una prestazione che conta più insufficienza che sufficienze. Almeno questo è il parere dell’edizione odierna di TuttoSport, particolarmente severa con i calciatori di Simone Inzaghi, sottotono e non al meglio nel primo duello stagionale contro il Milan. Tra i nerazzurri che si salvano c’è certamente Yann Sommer, che colleziona il voto più alto della serata interista. Allo svizzero il quotidiano assegna un giustissimo 7, considerando le ottime parate (una su tutte quella sul colpo di testa di Rafael Leao). 6,5, invece, a Federico Dimarco, reduce da un infortunio e in campo da titolare in Inter-Monza si rende fondamentale pareggiando i conti col gol. Meno brillante nei secondi 45′. Poi una sfilza di sufficienze per i nerazzurri. A beccare il sei politico sono Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni in difesa, a centrocampo Barella (decisivo nella costruzione del gol del pari) e in attacco Lautaro Martinez a secco di gol ma sempre pronto a sfornare ottimi assist.



Inter-Milan, le pagelle di TuttoSport per la squadra di Inzaghi

BOCCIATI – Più lunga purtroppo la lista delle insufficienze nerazzurre in Inter-Lecce, che conta sia alcuni titolari che alcuni subentrati dalla panchina. A beccare il voto più basso (4,5) è l’insospettabile Mkhitaryan: si addormenta sull’avvio dell’azione dello 0-1 di Pulisic nel corso di un primo tempo già di per sé non alla sua altezza, nei secondi 45′ diventa praticamente invisibile. Anche Calhanoglu non fa poi così meglio: 5 a lui che becca subito un cartellino giallo che gli impedisce di giocare con forza. E pure Thuram, semplice comparsa in Inter-Milan al netto di qualche accelerata. Mezzo punto in più a Pavard e Dumfries e pure ai subentrati Darmian, Zielinski e Asllani (5, invece, a Frattesi, che non riesce a contenere Gabbia nel momento del gol). Chiude la lista delle insufficienze lo stesso allenatore Inzaghi, che in pagella si becca un 5,5.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino