Inter-Milan, le pagelle: Barella tra i migliori! Acerbi rimandato − CdS

Inter-Milan è anche stata la serata dei grandi protagonisti in casa nerazzurra. Spiccano, oltre a Mkhitaryan e Thuram, anche altri nomi tra cui quello di Barella.

PAGELLE − Mkhitaryan e Thuram sono senza dubbio stati i migliori in campo per l’Inter contro il Milan. L’armeno in pagella ha preso un ottimo 8.5, il francese 7.5. Ma, per il Corriere dello Sport, è da elogiare anche la partita di Nicolò Barella a cui è stato assegnato un 7, stesso voto di Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez Denzel Dumfries. Promosso con sufficienza piena (6.5) anche Matteo Darmian, nonostante l’errore commesso sul gol di Rafa Leao. Il peggiore in campo, per il quotidiano sportivo, sarebbe allora stato Francesco Acerbi. Il difensore, valutato con 6: «Soffre quando i farfalloni rossoneri prendono a svolazzare. Tuttavia non può essergli attribuito nessun disastro in particolare», si legge.

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti