Inter e Milan, oggi orari diversi poi dipende: il calendario a confronto

Il duello per vincere la Serie A fra Inter e Milan ha ancora un dubbio per quanto riguarda il calendario: giocheranno in contemporanea all’ultima giornata? Dipende da cosa succederà stasera. Se il titolo si decide oggi non sarà necessario, altrimenti entrambe in campo domenica 22 (pomeriggio o sera) alla stessa ora. Domani date e orari.

CALENDARIO INTER – 2ª A 78 PUNTI IN SERIE A

Cagliari-Inter domenica 15 maggio ore 20.45

Inter-Sampdoria 22 maggio

CALENDARIO MILAN – 1ª A 80 PUNTI IN SERIE A

Milan-Atalanta domenica 15 maggio ore 18

Sassuolo-Milan 22 maggio

Le partite dell’ultima giornata di Serie A devono avere ancora definita la data e l’ora.