Inter-Milan, occasione Taremi! Doppia sfida (al passato) per lui – CdS

Mehdi Taremi sarà il partner di attacco di Lautaro Martinez questa sera causa infortunio di Marcus Thuram. Il Corriere dello Sport sottolinea l’importante occasione per l’iraniano che ritrova come avversario il suo vecchio allenatore Sergio Conceiçao.

INCROCIO – Mehdi Taremi e l’Inter sono pronti ad affrontare in finale di Supercoppa italiana il Milan, ora allenato da Segio Conceiçao. La coincidenza vuole che questa importante occasione per l’iraniano avvenga in terra araba, per di più in una finale con in palio una coppa importante per i nerazzurri. Taremi, infatti, nasce nella sua Bushire, sua regione di origine, dove solo il Golfo Persico lo separa da Riyad (Arabia Saudita). A ciò si aggiunge un incrocio quasi inaspettato contro il suo vecchio allenatore al Porto, Conceiçao. Il portoghese ha fatto esplodere il suo ex attaccante, facendolo diventare appetibile sul mercato tanto da destare interesse proprio nei confronti dell’Inter, l’anno scorso.

Taremi e l’Inter, sfida al passato

TRA PASSATO E PRESENTE – Taremi e l’Inter ritrovano Conceiçao ex calciatore dell’Inter, il quale giocò 2 stagioni dal 2001-2003 segnando 1 rete in 42 match disputati. Non lasciò un ricordo indelebile nella mente degli interisti. Infatti sono pochi i portoghesi che hanno fatto la storia recente negli ultimi 20 anni dell’Inter, l’unica eccezione Josè Mourinho da allenatore. Conceiçao come allenatore però, in portogallo, ha aiutato molto nella crescita individuale Taremi. Infatti l’iraniano, con il Porto ha giocato 182 partite segnando 91 gol e facendo 56 assit. Numeri impressionanti che fanno impallidire le statistiche odierne del calciatore. L’allenatore portoghese del Milan ha vinto con il Porto 3 campionati nazionali e 3 supercoppe di portogallo consecutivamente, Per quanto riguarda le Supercoppe vinte ha gli stessi numeri di Simone Inzaghi che vorrebbe arrivare a quota 4 e consolidare il suo record. Taremi questa sera non avrà un compito semplice. Stasera dovrà sostituire Thuram, l’attaccante di punta dell’Inter in questo momento. L’iraniano è pronto a sfoderare tutto il suo potenziale fin qui inespresso proprio in terra araba, vicino alla sua città natale.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia