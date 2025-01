Inter-Milan, occasione per Correa? La probabile formazione

Inter-Milan è la sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Milan è in programma per domani 6 gennaio alle ore 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. La curiosità di vedere come la squadra di Simone Inzaghi saprà approcciare alla sfida contro l’unico club che l’ha finora battuta in Serie A è tanta. I meneghini sono consapevoli del fatto che l’arrivo di Sergio Conceicao abbia dato una spinta in più alla compagine rossonera, alla ricerca di un cambio di passo dopo le difficoltà riscontrate con Paulo Fonseca. Anche per questo motivo, la squadra di Inzaghi vorrà fare la massima attenzione, per evitare di subire un’altra sconfitta inaspettata come quella verificatasi in campionato.

Inter-Milan, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Inter-Milan, Inzaghi ha un grande dubbio di formazione. Quest’ultimo riguarda l’attacco, in particolare chi sarà chiamato a sostituire Marcus Thuram per affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto. Il ballottaggio è tra Mehdi Taremi e Joaquin Correa, con il primo leggermente favorito sul secondo per la titolarità. Molto più chiara la situazione in difesa e a centrocampo, con il tecnico piacentino che farà affidamento sui “titolarissimi”, al netto delle defezioni dovute agli infortuni occorsi a Benjamin Pavard e Francesco Acerbi.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.