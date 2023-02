Inter-Milan, non solo Lukaku: Inzaghi ha due dubbi in difesa (e due favoriti) – CdS

Quello tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko non sarà l’unico dubbio di formazione che accompagna Simone Inzaghi (vedi QUI). In occasione di Inter-Milan, secondo il Corriere dello Sport il tecnico ha altri due dubbi in difesa, dove però ci sono dei precisi favoriti.

DUE DUBBI – Inter e Milan si sfidano in un derby apertissimo che nessuno dei due vuole sbagliare. Ogni scelta sarà importantissima, per questo motivo giusto che Simone Inzaghi si prenda tutto il tempo necessario per fare la sua scelta, studiando pro e contro di ogni soluzione. Il mister questa mattina è chiamato a risolvere altri due dubbi di formazione che riguardano entrambi la difesa. Milan Skriniar tornerà titolare in difesa e su questo non ci sono dubbi. Da capire chi giocherà al centro e sulla fascia destra, tenendo conto della presenza di due favoriti: Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Oltre a dare garanzie, entrambi erano titolari anche in Supercoppa Italiana e alla luce di com’è andata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno