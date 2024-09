Inter-Milan, niente lesioni muscolari per Maignan. Può recuperare – CdS

In vista del big match di domenica sera contro l’Inter, il Corriere dello Sport fa il punto in casa Milan. Potrebbe rientrare anche Mike Maignan dopo lo stop contro il Liverpool.

RECUPERO – Nonostante la debacle contro il Liverpool in Champions League, in casa Milan si tira un sospiro di sollievo. Arriva un sorriso dopo gli esami clinici di Mike Maignan nella giornata di ieri. Il portiere francese era uscito contro il Liverpool dopo uno scontro di gioco con Tomori. Il portiere dovrà recuperare dalla contusione alla gamba destra puntando al rientro nel derby contro l’Inter. Si alzano le quotazioni affinché Mike Maignan giochi da titolare nella stracittadina di domenica sera. In caso di forfait, scrive il Corriere dello Sport, è pronto Lorenzo Torriani, 19enne che nella serata di martedì ha fatto il suo esordio assoluto in Europa con la maglia del Milan.

ALLENAMENTO – Se da un lato il calendario non aspetta nessuno, dall’altro lato in sede Milan si ragiona al futuro di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese nel pomeriggio di ieri si è ritrovato con i calciatori per analizzare la sconfitta contro il Liverpool. Nonostante ciò, a Milanello l’umore dei migliori non era dei migliori, con il tecnico che rischia di saltare. Per il derby ci sarà spazio anche per il capitano Davide Calabria che era uscito per un affaticamento muscolare. Contro l’Inter spazio anche a Emerson Royal che si gioca un posto da titolare, insieme ad Alvaro Morata che guiderà l’attacco del Milan come contro il Liverpool.

Fonte: A. Vit. – Corriere dello Sport