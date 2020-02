Inter-Milan, nerazzurri di corsa verso il derby. Handanovic ci prova – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto in casa nerazzurra a pochi giorni da Inter-Milan. Ieri doppia seduta, da oggi focus su tecnica e tattica. Da sciogliere il nodo Handanovic: è corsa contro il tempo per il gigante sloveno.

SPERANZA – I nerazzurri galoppano verso Inter-Milan, col vento in poppa della vittoria chiave di Udine. Manca sempre meno al derby numero 225 della storia dei due club. Il dubbio principale è quello legato alla figura di Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro è alle prese con un’infrazione al mignolo della mano sinistra e rischia di saltare a piè pari la stracittadina col Milan. L’allenamento di ieri non ha dato grandi risposte: lo sloveno si è allenato a parte senza entrare in contatto col pallone. Vuole esserci a tutti i costi, per migliorare lo score personale al cospetto dei rossoneri: 10 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte spalmate tra Udinese e Inter. Molto probabilmente Handanovic tornerà a lavorare col pallone solo durante la rifinitura di sabato. Di certo, secondo la rosea, se deciderà di andare in campo lo farà solo al 100%. L’Inter non vuole rischiare di bruciarsi un eventuale cambio in corsa.

GLI ALTRI – Per questo motivo, Daniele Padelli sta già preparando la seconda partita da titolare con atttenzione e concentrazione. Inoltre, vista la squalifica di Tommaso Berni, in panchina ci sarà nuovamente il portierino della Primavera Filip Stankovic. Dopo l’estenuante doppia seduta di ieri, oggi è previsto un solo allenamento. Antonio Conte punta a recuperare gli acciaccati Stefano Sensi e Borja Valero, entrambi out contro l’Udinese. L’obiettivo è aggregarli al gruppo tra oggi e domani, in modo da averli al top per domenica sera. Davanti, dopo l’ottimo ingresso a Udine, dovrebbe esserci Alexis Sanchez al fianco di Romelu Lukaku. Conte spera che le motivazioni, arrivate in soccorso del cileno contro la sua ex squadra, non gli manchino neppure nel derby. In difesa non ci sarà Alessandro Bastoni (anche lui squalificato): Diego Godin in leggero vantaggio su Danilo D’Ambrosio. Christian Eriksen, colpo grosso del mercato invernale, verso la seconda consecutiva dal primo minuto. Vuole prendersi l’Inter e non potrebbe esserci appuntamento migliore.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni