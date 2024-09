Inter-Milan (1-2), moviola: il Var salva Mariani e lui salva Fofana – CdS

Inter-Milan è terminata 1-2 a favore dei rossoneri. A dirigere il match il signor Mariani da Roma. Nel complesso va bene, ma un paio di episodi sono da analizzare. La moviola Inter-Milan del Corriere dello Sport.

EPISODI – Inter-Milan 1-2, con i rossoneri che spezzano il lungo digiuno dei derby, interrompendo a sei la striscia di sconfitte consecutive. A dirigere la partita Maurizio Mariani da Roma. Nel complesso, scrive il Corriere dello Sport, se la cava bene, anche se qualche episodio è sicuramente da riprendere. Due in particolare: il rigore dato e poi tolto immediatamente al Milan e l’ammonizione non data per due volte al centrocampista francese del Milan Fofana.

Mariani ha arbitrato Inter-Milan: la moviola

MOVIOLA – Sul rigore dato e poi tolto, Mariani è salvato dal Var Di Paolo. Grazie all’OFR, l’arbitro va a rimediare all’errore perché Lautaro Martinez non tocca mai la palla con il braccio. Fofana rischia due volte il giallo: prima su Lautaro Martinez e poi su Dimarco. Poi viene ammonito nel finale per fallo su Dumfries. Nessun tocco di braccio, invece, di Pulisic sul gol dell’1-0, regolare anche il gol di Federico Dimarco, che viene tenuto in gioco da Matteo Gabbia. A Mariani voto 6. Il Var Di Paolo 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna