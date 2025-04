Inter-Milan, è il momento di Taremi. Chiesta una svolta! – Sky

Inter-Milan è una sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.

IL PUNTO – Inter-Milan si disputerà oggi 23 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro. I nerazzurri vanno a caccia di una finale che significherebbe meno 1 partita dalla “stella d’argento”, rappresentata dall’aver conquistato 10 trionfi nella competizione nazionale. Sul punto si è così espresso l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi: «Sarebbe la decima Coppa Italia per l’Inter. In ogni caso, il percorso condotto fin qui non fa altro che evidenziare la bontà di quanto fatto in stagione dalla squadra di Simone Inzaghi. Tale gara serve per andarsi a proiettare al sogno di qualcosa di straordinario. L’Inter sa di dover fare una grande partita per battere il Milan per la prima volta in stagione (dopo 2 sconfitte e 2 pareggio) e conquistarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia».

Paventi sulle scelte di Inzaghi in Inter-Milan

LA DECISIONE – Paventi ha poi proseguito sulle scelte di formazione di Inzaghi per Inter-Milan: «Per quanto riguarda l’11 titolare, rispetto a ieri, il favorito è Mehdi Taremi. L’iraniano segnò il gol del momentaneo 2-0 dei nerazzurri contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana. Ora giocherà titolare accanto con Lautaro Martinez. Ci saranno delle alternative a gara in corso, in particolare Calhanoglu a centrocampo e Pavard in difesa».