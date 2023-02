Inter-Milan, Messias o Pobega: a centrocampo il vero dubbio di Pioli − Sky

Vigilia di Inter-Milan, attesissimo Derby di campionato. Se Simone Inzaghi ha pochi dubbi di formazione (vedi articolo), Stefano Pioli invece dovrà risolvere il rebus a centrocampo: Messias o Pobega

LATO ROSSONERO − Dopo le conferenza stampa di rito, Inzaghi (clicca QUI) e Pioli (vedi articolo), dovranno adesso solo ragionare sul migliore undici da mettere in campo per Inter-Milan, sfida in programma domani sera dalle 20.45. In casa rossonera, il vero dubbio del tecnico è a centrocampo. Si andrà con il 4-3-3, come riferito anche dall’inviato Sky Sport Peppe Di Stefano. Ma chi a sostegno di Sandro Tonali e Rade Krunic? C’è un ballottaggio aperto fra Messias e Tommaso Pobega. Più indietro invece Aster Vranckx. Occhio alle quotazioni in salita del brasiliano.