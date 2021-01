Inter-Milan, Mandzukic non è pronto: Calabria out, Meité...

Inter-Milan, Mandzukic non è pronto: Calabria out, Meité in mezzo – Sky

Inter-Milan è il derby in programma domani alle 20.45, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Mentre Conte pensa a un mezzo turnover (vedi articolo), Pioli deve far fronte a una serie di assenze. Secondo quanto rivelato da Peppe Di Stefano su “Sky Sport 24”, riposerà Calabria mentre Meité torna al suo posto

SCELTE – Inter-Milan è il derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani alle ore 20.45. Secondo Peppe Di Stefano, il tecnico rossonero Stefano Pioli non rischierà né Mario Mandzukic né Davide Calabria: «Contro l’Inter tornerà il Milan che da 12 mesi ha ritrovato certezze. Oggi a Milanello dirigenti presenti e vicini ad allenatore staff e squadra. Mandzukic non potrà esserci dal 1′ perché la condizione fisica non è ancora delle migliori. Quindi, con Calabria e Tonali acciaccati, ci sarà Dalot in difesa con Kjaer, Romagnoli ed Hernandez. In mezzo al campo Kessié e Meité. In attacco ci sarà Ibrahimovic mentre il terzetto dietro di lui sarà formato da Saelemaekers, Diaz e Leao».