Inter-Milan, Maignan si allena in gruppo! Le ultime notizie – Sky

Domenica sera alle ore 20.45 ci sarà Inter-Milan, il derby valido per la quinta giornata di campionato. Mike Maignan si è fatto male con il Liverpool, le ultime notizie da Milanello per Sky Sport.

DINAMICA – Milan–Liverpool è stata una partita disastrosa per la squadra di Paulo Fonseca. Ha perso 3-1 e nel secondo tempo non ha mai dato la sensazione di poter recuperare lo svantaggio. Molti tifosi hanno lasciato lo stadio a un quarto d’ora dalla fine, coloro che sono rimasti invece hanno fischiato i calciatori e la società per lo stato di forma dimostrato. Oltre ai danni la beffa, che potrebbe essere però più lieve del previsto. Riguarda Mike Maignan e la sua presenza in Inter-Milan.

Inter-Milan, Maignan si allena!

LE ULTIME – Manuele Baiocchini ha raccontato cosa è successo e dato le ultime notizie sul portiere in vista di Inter-Milan: «Maignan questa mattina si è allenato e si sta ancora allenando in gruppo. Sembra passata la paura di martedì sera, il portiere era uscito in lacrime con la maglia sopra al viso. Sembrava disperato per un brutto infortunio invece già ieri si parlava solo di una forta contusione già assorbita. Dai controlli non è apparsa nessuna lesione. Maignan perciò ci sarà in Inter-Milan»