Inter-Milan, Lukaku ritrova Ibrahimovic dopo il Manchester United – TS

Inter-Milan sarà una partita speciale non solo per le due squadre che si affrontano nel Derby di Milano, ma anche per Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sfida ancora una volta la sua ex squadra e ritrova l’ex compagno al Manchester United.

CHI SI RIVEDE – Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic si sfideranno domenica sera per Inter-Milan. I due hanno giocato insieme al Manchester United (sotto la gestione José Mourinho) e l’attaccante belga non nega di essere migliorato dopo aver conosciuto l’attuale attaccante rossonero. Ibrahimovic nelle stagioni allo United era rimasto colpito dalla potenza mostrata da Lukaku con l’Everton, e accettò di cedergli il 9 optando per il 10. “Il

ruolo da protagonista toccò però al belga, il miglior realizzatore della squadra (27 centri)”.

UN RETROSCENA – Al Manchester United l’attaccante svedese “gli faceva pesare la sua abilità tecnica fuori dal comune e provocava Lukaku promettendogli 50 sterline per ogni stop eseguito in maniera corretta”.