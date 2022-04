Inter-Milan, luci e colori a San Siro: l’appello della tifoseria rossonera – Sky

Inter-Milan è il derby valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia che andrà in scena alle ore 21.00 in un San Siro strapieno. Mentre la Curva nerazzurra si prepara a una coreografia che si preannuncia spettacolare (vedi articolo), quella rossonera replica con un preciso appello. Di seguito quanto rivelato da Peppe Di Stefano su Sky Sport

LUCI E COLORI A SAN SIRO – Inter-Milan è la semifinale di ritorno di Coppa Italia che andrà in scena alle 21.00 a San Siro e che decreterà la prima finalista della competizione. Intanto le due Curve si preparano ad animare la serata con coreografie spettacolari e colpi d’occhio. Ecco quanto rivela Peppe Di Stefano sul dietro le quinte della tifoseria rossonera: «C’è stato un appello da parte dei club organizzati, cioè quello di arrivare a San Siro con una felpa o maglia rossa. Perché sarà importante anche il colpo d’occhio».