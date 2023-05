Inter-Milan, Leao al lavoro con la squadra! Non l’unico rientro – Sky

Il Milan si sta allenando in questi minuti a “Milanello” verso la sfida all’Inter. Leao è al lavoro con la squadra, ma non è l’unico rientro per Pioli. Le ultime da Sky Sport

RIENTRO − Rafael Leao sarà a disposizione di ritorno per Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti il portoghese si sta allenando con la squadra a Milanello. Quello del portoghese non è l’unico recupero per Pioli: anche Rade Krunic e Junior Messias, che avevano saltato la sfida con lo Spezia per infortunio, sono al lavoro con la squadra. Il brasiliano però, reduce da un problema muscolare, non è ancora al 100% e svolgerà del lavoro supplementare a parte. Entrambi però dovrebbero essere a disposizione per l’Euroderby.