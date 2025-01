Inter-Milan, le ultime sulle condizioni di Leao. Ritorno – Sky

Rafael Leao è in dubbio per la partita tra Inter e Milan. Il giocatore portoghese torna dall’infortunio, su Sky Sport arrivano le ultime indicazioni.

LE ULTIME – Rafael Leao non ha giocato Juventus-Milan, ha saltato la semifinale di Supercoppa Italiana ed è in dubbio per la finale di domani. Il portoghese sta meglio, la buona notizia arriva per Sergio Conceicao. L’allenatore lo ha allenato quest’oggi a Riyadh e Leao ha fatto il torello, il riscaldamento e tutta la sessione con il gruppo secondo Sky Sport. Il giocatore forse più forte rossonero perciò tornerà a disposizione per Inter-Milan, ma sicuramente non dal primo minuto. Quello odierno è stato il suo primo allenamento completo e c’è la sensazione che Conceicao scelga di non rischiarlo da titolare. Leao entrerà a gara in corso se nelle prossime ore ci saranno ulteriori rassicurazioni, ma comunque il suo infortunio sembra ormai alle spalle. Al rientro in campionato tornerà titolare, domani no.

Inter-Milan, le alternative di Leao

ALTERNATIVE – Al suo posto si muoverà Alex Jimenez, che già si è visto con Roma e Juventus. Dall’altra parte Christian Pulisic con Tijjani Reijnders al centro dietro Alvaro Morata. Leao potrebbe prendere il posto di uno dei tre dietro a partita in corso, in Inter-Milan ci sarà anche lui.