Inter-Milan: le condizioni e le possibilità di recupero per Sanchez – SM

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez Inter

Inter-Milan di sabato vedrà numerose assenze in casa nerazzurra a causa dei numerosi casi di positività al Covid. Conte sta recuperando anche i nazionali e tra questi ci sarà Alexis Sanchez, le cui condizioni dopo il problema accusato con la Nazionale non destano preoccupazione

Sabato torna il campionato con il derby Inter-Milan. Antonio Conte deve fare i conti con le numerose assenze legate ai casi di positività al Covid-19 riscontrati nella rosa nerazzurra, ma tra le assenze non ci dovrebbe essere quella di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ha subito un duro colpo nel corso dell’ultima partita disputata con la maglia del Cile da cui è uscito leggermente acciaccato, ma secondo “Sport Mediaset” le sue condizioni non preoccupano l’Inter e l’attaccante cileno sarà regolarmente convocato per la stracittadina.