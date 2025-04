Inter-Milan, Lautaro Martinez (e non solo) ancora titolare: Inzaghi cambia poco – CdS

Inzaghi non ha intenzione di fare sconti. Nonostante gli impegni ravvicinati e l’infermeria ancora affollata, il tecnico nerazzurro si affiderà ai suoi uomini chiave per affrontare il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come specificato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro chiederà a Lautaro Martinez e Calhanoglu – su tutti -, di stringere i denti nelle partite contro Milan, Roma e Barcellona.

POCHI CAMBI – In attacco, ancora una volta, toccherà a Lautaro Martinez guidare l’Inter. Il capitano argentino è sempre partito titolare nelle ultime cinque partite, e le sue prestazioni, oltre ai gol, sono servite a coprire le mancanze dei compagni di reparto. A Bologna, per esempio, si è speso anche in fase di non possesso per sopperire alla prestazione opaca di Correa, che però sembra destinato a una nuova chance. Le scelte, a dire il vero, sono quasi obbligate. Gli infortunati restano ai box: anche ieri Marcus Thuram non si è visto in campo, confermando l’indisponibilità per il derby. Arnautovic non è al meglio, motivo per cui Correa appare favorito per affiancare Lautaro Martinez. Nella rifinitura di stamattina, Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi, ma le indicazioni della vigilia parlano chiaro: formazione praticamente identica a quella scesa in campo al Dall’Ara, con due sole novità, ovvero Josep Martinez tra i pali e Dimarco a sinistra.

Inzaghi, studio in sala video con la squadra prima del Milan

DOPO BOLOGNA – Nel pomeriggio di ieri, il tecnico ha riunito la squadra a lungo in sala video. Oltre all’analisi del gol subito a Bologna – frutto di più di un errore – è stato passato in rassegna anche il copione dei precedenti stagionali contro il Milan. I rossoneri hanno spesso messo in difficoltà l’Inter nella costruzione dal basso, sfruttando il pressing alto e le ripartenze degli attaccanti. Possibile che Inzaghi abbia studiato qualche accorgimento tattico per contrastare questo tipo di gioco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno