Inter-Milan, Lautaro Martinez favorito ma Sanchez ha riposato di più – CdS

Inter-Milan, resta ancora un dubbio in attacco per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez è il favorito, ma Alexis Sanchez potrebbe insidiarlo.

IN ATTACCO – Inter-Milan, la formazione secondo il quotidiano romano è da considerare fatta, se non fosse per un dubbio in attacco. Lautaro Martinez è il favorito rispetto Alexis Sanchez, per affiancare Edin Dzeko. Resta da considerare, però, il fattore stanchezza. L’argentino è sceso in campo questa notte contro la Colombia. Inzaghi terrà conto di come rientreranno alla Pinetina (sono attesi domani), tra eventuali acciacchi e stanchezza. Alexis Sanchez, sotto questo punto di vista, ha riposato di più dopo le gare di qualificazione a Qatar 2022.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno