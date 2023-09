Inter-Milan, la probabile formazione di Pioli per il derby. Le ultime

La probabile formazione di Stefano Pioli per il derby Inter-Milan, partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, a Milanello ganno fatto ritorno particolarmente bene Maignan e Theo Hernandez. L’altro francese, Giroud, invece era rientrato precedentemente ed ha proseguito a fare lavoro differenziato, però per Inter-Milan ci sarà. In difesa per via della squalifica di Tomori e dell’infortunio di Kalulu in campo saranno Kjaer e Thiaw con Calabria a destra. A centrocampo conferme per Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. In attacco Pulisic a destra e Leao a sinistra.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com