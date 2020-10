Inter-Milan, la probabile di Pioli: più Brahim Diaz di Leao dal 1′

Rafael Leao Milan

Le probabili scelte di Stefano Pioli per Inter-Milan di domani (ore 18). Il tecnico rossonero avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi. Ballottagio serrato tra Brahim Diaz, Leao e Saelemaekers per un posto nel tridente con Ibrahimovic e Calhanoglu

ENTUSIASMO – Può sorridere Stefano Pioli, in vista di Inter-Milan. I tamponi dei nazionali, effettuati ieri, hanno dato tutti esito negativo (QUI i dettagli). Il tecnico rossonero potrà lavorare a ranghi completi nella giornata di oggi. Restano indisponibili solo Gabbia, Duarte e Rebic, dopo il recupero insperato di Alessio Romagnoli e quello iper atteso di Zlatan Ibrahimovic. La formazione rossonera è praticamente fatta. Donnarumma tra i pali, Calabria e Theo Hernández sulle corsie laterali di difesa con Kjaer e l’ex difensore della Roma in mezzo. Cerniera Kessié Bennacer a centrocampo (anche se nelle ultime ore sono risalite le quotazioni di Sandro Tonali), e terzetto offensivo composto da Ibrahimovic, Calhanoglu e molto probabilmente Brahim Diaz. Lo spagnolo, che ha ben figurato con la sua nazionale, sembra in leggero vantaggio rispetto a Rafael Leao e Saelemaekers per un posto da titolare.