Inter e Milan alla Jacobs: pronti, partenza e gol! Dirompenti − TS

Lo strapotere di Inter e Milan, in questo inizio di stagione, è sottolineato anche da un dato non banale: la partenza sprint e i gol immediati

SPRINT − Pronti-partenza-gol. Inter e Milan viaggiano a ritmi elevatissimi, anche grazie ad un fenomeno decisamente marcato: ossia l’inizio sprint delle loro partite. In queste tre giornate di campionato, le due squadre hanno chiuso i primi tempi sempre in vantaggio. Più marcato il fenomeno nella squadra di Simone Inzaghi. Contro il Monza, Lautaro Martinez ha timbrato il cartellino all’8′, Dumfries col Cagliari al 21′, mentre a Marcus Thuram sono bastati solamente 23′ per aprire Inter-Fiorentina. Milan sulla stessa scia, a Bologna la squadra di Pioli stava già sopra di due gol dopo appena 21 minuti, mentre con la Roma Giroud ha trovato il rigore del vantaggio al 10′. Il gol più tardivo, si fa per dire, è stato quello di Pulisic al 33’ del primo tempo alla seconda giornata contro il Torino. Insomma, Inter e Milan hanno sicuramente un altro passo in questo avvio di stagione. Questi dati evidenziano, infatti, un approccio e una determinazione alla gara che le altre squadre ad oggi non hanno. Probabilmente la profondità degli organici e la grande competitività interna influiscono nel caricare e motivare ogni giocatore nello sfruttare al massimo ogni minuto giocato.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi