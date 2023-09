Inter-Milan, Inzaghi e il suo 11. La probabile formazione – SI

Simone Inzaghi è restio nel cambiare quando ha le sue certezze. Le 3 vittorie consecutive danno segnali sulle scelte del tecnico dell’Inter per il derby contro il Milan. La probabile formazione per Sportitalia.

SICUREZZA – Ciò che si cerca in casa Inter è sicurezza. Questa la si può garantire per Simone Inzaghi solo affidandosi all’undici che lo ha portato al primo posto con 9 punti dopo tre giornate. Otto gol fatti e zero subiti, i dati assolvono la squadra nerazzurra rimasta praticamente uguale in questo periodo di partite. Sabato alle 18 ci sarà il derby contro il Milan in casa, il tecnico non vuole modificare gli equilibri trovati perfettamente. Neanche le doppiette in nazionale di Frattesi e Arnautovic dovrebbero far cambiare idea ad Inzaghi. La probabile formazione. Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

fonte: sportitalia.com