Inter-Milan, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione – CdS

In Inter-Milan, Simone Inzaghi già da tempo ha scelto di scendere in campo con la formazione titolare. La notizia principale, come confermato anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, è la scelta sulla fascia destra.

SCIOLTI I DUBBI – In occasione di Inter-Milan in programma questa sera, Simone Inzaghi ha sciolto i dubbi che riguardano principalmente la fascia destra con la conferma di Denzel Dumfries. Dumfries ha finora partecipato solo entrando a partita in corso, lasciando il posto di titolare a Matteo Darmian, il vero padrone della fascia destra nelle prime quattro giornate di campionato. Questa scelta rappresenta una novità significativa per l’Inter, che in vista del derby ha optato per un giocatore capace di fare la differenza con la sua velocità. Darmian, che finora ha offerto prestazioni solide e affidabili, lascia dunque spazio a Dumfries, forse per dare maggiore spinta sulla fascia in una partita dove l’Inter cercherà di spezzare gli equilibri fin dai primi minuti. La scelta di Inzaghi riflette la voglia di sfruttare le qualità atletiche e offensive dell’olandese, soprattutto contro un Milan che potrebbe soffrire l’intensità degli attacchi laterali.

Inter in campo con le certezze: per l’olandese occasione da cogliere

CON I TITOLARI – Dumfries, dunque, avrà l’opportunità di incidere in un match delicatissimo, dove le certezze nerazzurre sembrano prevalere sui dubbi rossoneri. La sua velocità e la capacità di affondare sulla fascia potrebbero essere decisive per rompere l’equilibrio e mettere in difficoltà la difesa del Milan. L’Inter, con tutti i titolari in campo, punta a confermare la propria superiorità nelle stracittadine, mentre il Milan cerca una reazione.

Fonte: Corriere dello Sport