Inter-Milan, Inzaghi schiera la stessa formazione dell’andata? Le ultime

In Inter-Milan Simone Inzaghi potrebbe schierare la stessa formazione vista in campo dal primo minuto nel derby valido per l’andata delle semifinali di Champions League.

INTER-MILAN – Secondo quanto riportato da Andrea Capretti, in collegamento con Radio Sportiva dall’esterno del Suning Training Centre, ad Appiano Gentile, l’Inter è già radunata per gli ultimi preparativi in vista del derby contro il Milan, valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. La squadra nerazzurra ha a disposizione tutti i suoi uomini. Quello che già trapela, in attesa della rifinitura in programma intorno alle 15, è che si andrà con la stessa formazione dell’andata (vedi articolo, ndr). Si riporranno dunque anche i giocatori che hanno riposato nel weekend di campionato, a partire da Hakan Calhanoglu versione playmaker, passando dalla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: Radio Sportiva