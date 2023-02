Inter-Milan, Inzaghi punta su Skriniar. Brozovic torna tra i convocati − SM

Domenica Inter-Milan. Inzaghi è pronto a schierare il miglior undici possibile. Le ultime novità di formazione in casa nerazzurra con Skriniar che dovrebbe tornare tra i titolari

RITORNO IMPORTANTE − L’Inter è ormai pronta per il terzo derby di questa stagione. Il bilancio fino ad ora è di una vittoria per parte, con i nerazzurri che però hanno portato a casa il match più importante. Quella di domenica potrebbe però essere una partita molto diversa rispetto a quella di due settimane fa in Supercoppa. Il Milan viene infatti da un momento non felice e per questo la sua grande voglia di rivalsa potrebbe fare la differenza. Per portare a casa i tre punti servirà quindi la miglior Inter possibile e per questo Inzaghi vuole affidarsi ai suoi uomini più forti e in forma. Come riportato da Sport Mediaset, Skriniar è pronto a riprendersi il suo posto da braccetto di destra della difesa a tre. La sua presenza è fondamentale per poter arginare al meglio le incursioni di Leao. In attacco Inzaghi dovrebbe confermare la coppia composta da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko con Lukaku pronto a subentrare a partita in corso. A centrocampo si rivede finalmente Marcelo Brozovic che probabilmente, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe partire dalla panchina. Il posto del croato sarà quindi occupato nuovamente dall’ex rossonero Hakan Calhanoglu.