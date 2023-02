Inter-Milan, Inzaghi prova il bis dopo la Supercoppa Italiana. Le scelte – TS

L’Inter affronterà tra poche ore il Milan di Stefano Pioli per la seconda volta nelle ultime settimane. La vittoria della Supercoppa Italiana rimane nella mente di Simone Inzaghi, che probabilmente farà le stesse scelte in termini di formazione secondo Tuttosport.

FIDUCIA – Simone Inzaghi in questo 2023 sembra aver trovato il suo undici ideale nelle partite più importanti. Questa sera, per il Derby contro il Milan, giocheranno probabilmente gli stessi della Supercoppa Italiana di Riad. Il convincente 3-0 in Arabia Saudita sta portando il tecnico piacentino a confermare le scelte già fatte a metà gennaio. L’unico ballottaggio che si porterà fino all’ultimo minuto sarà quello tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, che in tali partite non ha mai deluso. Da registrare il rientro in panchina di Samir Handanovic, ma soprattutto di Marcelo Brozovic. Questa è la probabile formazione secondo Tuttosport scelta da Inzaghi per l’Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna