Inter-Milan, Inzaghi verso l’undici ideale. La probabile formazione – CdS

La tanto attesa giornata di Inter-Milan è finalmente arrivata (vedi articolo). Ecco la probabile formazione scelta da Inzaghi per la semifinale di ritorno di Champions League secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – Squadra che vince non si cambia! Potrebbe essere questo il motto di Simone Inzaghi che, probabilmente, in Inter-Milan riconfermerà gli undici nerazzurri che hanno battuto i rossoneri nella semifinale d’andata. Per il ritorno dell’Euroderby di Champions League, infatti, l’allenatore dell’Inter tornerà ad affidarsi a Hakan Calhanoglu in mezzo al campo e a Edin Dzeko in difesa. Per due giocatori importanti come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku ci sarà sicuramente spazio dopo la ripresa. Di seguito la probabile formazione scelta da Inzaghi per Inter-Milan secondo il Corriere dello Sport.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport