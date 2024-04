Inter, – 1 al Milan! Inzaghi si prepara: un dubbio e una giovane new entry! – TS

Simone Inzaghi continua a preparare Milan-Inter: ecco la situazione ad Appiano Gentile dove compare anche un volto nuovo. Le ultime di TuttoSport.

IN/DISPONIBILI – Giorni di fermento ad Appiano Gentile, dove tutto l’ambiente nerazzurro si sta preparando ad affrontare forse la sfida più attesa di tutta la stagione. Il comandate Simone Inzaghi sta studiando le mosse da mettere in atto contro il Milan, mentre il gruppo Inter continua ad allenarsi (quasi) al completo. Ieri, infatti, l’armata nerazzurra ha perso Juan Cuadrado, che ha lasciato il Centro Sportivo in anticipo per un leggero affaticamento muscolare. Nulla di grave, dunque, ma il colombiano sarà nuovamente fuori e indisponibile anche per Milan-Inter, come per gran parte delle sfide della stagione.

NOVITÀ – Simone Inzaghi perde Juan Cuadrado ma trova Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, in tribuna nell’ultima partita contro il Cagliari a causa della squalifica. Per Milan-Inter l’allenatore piacentino sembra avere, come sempre, le idee chiare: l’unico dubbio di formazione dovrebbe riguardare la fascia destra. Il ballottaggio è sempre fra i due laterali Denzel Dumfries e Matteo Darmian, che vede l’italiano in vantaggio sull’olandese. Inzaghi, inoltre, trova anche una giovane new entry ad Appiano Gentile a pochi giorni da Milan-Inter. Si tratta di Matias Mancuso, che ieri ha partecipato all’allenamento della Prima Squadra nerazzurra. Ma ieri non è stata la sua prima volta: spesso, infatti, il centrocampista 17enne viene chiamato ad allenarsi ad Appiano Gentile e aggregato all’organico di Inzaghi. Il giovane talento uruguaiano, infatti, ha catturato l’attenzione dei superiori nerazzurri.

Fonte: TuttoSport – St. Sc.