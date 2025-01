Inter-Milan, Inzaghi porta solo conferme. La probabile formazione

Simone Inzaghi porta solo conferme in occasione della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. La probabile formazione è quasi obbligata, almeno in attacco.

OBBLIGATA – Le parziali assenze di Marcus Thuram e Joaquin Correa si aggiungono a quelle già certe da un mese a questa parte di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. I due attaccanti saranno regolarmente in panchina, ma almeno il francese sarà difficile che venga utilizzato. L’elongazione impone prudenza, Simone Inzaghi ha bisogno del suo bomber di questa stagione nelle prossime settimane. A causa di questa situazione la probabile formazione dell’Inter in occasione del match con il Milan sembra quasi obbligata. Nella finale di Supercoppa Italiana Mehdi Taremi sostituirà Thuram e affronterà il suo passato da avversario, vale a dire Sergio Conceicao. Al suo fianco ovviamente Lautaro Martinez, che deve cancellare gli errori fatti con l’Atalanta. Dietro il solito centrocampo con Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle fasce. In difesa Stefan de Vrij guiderà i braccetti Alessandro Bastoni e Yann Bisseck, una delle sorprese di quest’anno. Inzaghi avrà a disposizione diverse opzioni a partita in corso, una su tutte Davide Frattesi al centro delle voci di mercato. Di seguito la probabile formazione per Inter-Milan.

Inter-Milan, Inzaghi ha le idee chiare. La probabile formazione

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.