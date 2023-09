Inter-Milan, Inzaghi non cambia. Sorprende una conferma! − CdS

Meno quattro a Inter-Milan, il primo derby della stagione. Simone Inzaghi dovrebbe confermare in blocco la squadra delle prime tre di campionato. C’è una conferma sorprendente e piacevole

ULTIME − Squadra che vince non si cambia, il motto si ripete. Soprattutto se c’è da affrontare un Derby come quello contro il Milan, previsto per sabato 16 settembre. Inzaghi dice ai nuovi di aspettare, il loro esordio dal primo minuto è già comunque fissato. Per Inter-Milan, il tecnico confermerà in blocco la squadra che ha vinto e convinto contro Monza, Cagliari e Fiorentina. In avanti, si va verso la coppia Thuram-Lautaro Martinez. A centrocampo, Mkhitaryan non si tocca. La vera conferma sorprendente è quella di Stefan de Vrij, che scenderà nuovamente titolare nonostante il recupero a pieno regime del pupillo Francesco Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia