Inter-Milan, Inzaghi ha tre ‘intoccabili’! Una speranza – SM

L’Inter ripartirà la sua corsa in campionato sabato, nel derby col Milan in programma alle 18. Inzaghi è pronto ad affidarsi a Lautaro Martinez: le ultime da SportMediaset

DERBY – Inter-Milan è in programma sabato alle 18. Inzaghi, per preparare al meglio la stracittadina, attende il rientro di tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Fra questi c’è anche Lautaro Martinez: il “Toro” farà rientro a Milano solo nella tarda serata di giovedì. Nonostante ciò, secondo SportMediaset, il tecnico nerazzurro non rinuncerà all’attaccante argentino: Lautaro Martinez sabato scenderà in campo dal 1′ in coppia con Thuram. Quasi certo l’impiego di Dumfries e de Vrij: i due olandesi sono reduci da un ottimo periodo di forma, confermato anche in Nazionale. Il tecnico, inoltre, guarderà con attenzione la sfida fra Italia ed Ucraina dove potrebbero scendere in campo quattro calciatori dell’Inter: l’augurio è che la Nazionale possa vincere e che i calciatori possano rientrare ad Appiano al massimo della forma in vista di sabato.