Inter-Milan, Inzaghi fedele al suo 11? Probabile formazione – TS

Nelle prime tre giornate Simone Inzaghi ha sempre fatto affidamento ai suoi undici per iniziare. Contro il Milan per TuttoSport non sono previsti cambiamenti almeno dal primo minuto.

PROBABILE – Per ora non sembra esserci l’intenzione di cambiare in casa Inter in vista del derby contro il Milan del 16 settembre. Gli stessi undici delle prime tre giornate inizieranno dal primo minuto per cercare un successo non fondamentale, ma che comunque darebbe un segnale importante all’intero campionato. Yann Sommer in porta a sostituire il vecchio André Onana, Marcus Thuram al posto di Romelu Lukaku e Stefan de Vrij per Francesco Acerbi che ha avuto problemi fisici. Questi sono gli unici cambi rispetto allo scorso anno, ma in grandi linee le facce sono le stesse. Le vittorie con Monza, Cagliari e Fiorentina sono un ulteriore segnale del fatto che Inzaghi debba affidarsi ai suoi undici della prima parte di stagione.

fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino