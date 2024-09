Inter-Milan, per Inzaghi non solo Dimarco: il dubbio resta sulle fasce – CdS

In Inter-Milan, il recupero di Federico Dimarco è chiaramente una buona notizia per Simone Inzaghi, ma uno dei tanti dubbi che si porterà dietro fino all’allenamento di rifinitura di oggi. Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il dubbio generale resta su entrambe le fasce.

ALTRO DUBBIO – L’Inter si avvicina al derby della Madonnina con pochi dubbi, ma importanti, legati principalmente alle fasce laterali. Mentre a sinistra si attende la decisione su Federico Dimarco, recuperato dall’infortunio e pronto a tornare titolare, l’incertezza maggiore si concentra sulla fascia destra, dove Simone Inzaghi deve scegliere tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Il ballottaggio tra i due non è una novità. L’olandese sembra essere in vantaggio. Darmian, pur essendo un giocatore di grande affidabilità e partito titolare sia contro il Monza che contro il Manchester City, potrebbe essere tenuto a riposo per evitare un eccessivo carico fisico, data la vicinanza delle partite. Dumfries, d’altro canto, ha dimostrato di saper esprimere il meglio di sé proprio nei derby, rivelandosi spesso decisivo nelle sfide contro il Milan.

Incertezza sulle fasce, la scelta giusta nel derby sarà decisiva

STRATEGIA – La scelta di Inzaghi potrebbe dipendere anche dall’approccio tattico che vorrà adottare per contenere la pericolosa coppia formata da Rafael Leao e Theo Hernandez sulla fascia sinistra rossonera. Dumfries, con la sua fisicità e velocità, potrebbe essere l’uomo giusto per contrastare le incursioni di Leao e Hernandez, garantendo allo stesso tempo una maggiore spinta offensiva rispetto a Darmian. Il verdetto definitivo arriverà nelle prossime ore, ma è chiaro che le scelte sulle fasce saranno fondamentali per determinare l’esito del derby.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno