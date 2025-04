Inter-Milan, Inzaghi ancora a corto di tre. Verso una scelta in attacco! – SM

Alla vigilia di Inter-Milan arrivano importanti aggiornamenti dal fronte nerazzurro. Mister Simone Inzaghi, che deve ancora rinunciare a tre pedine fondamentali, valuta altre scelte, a partire dall’attacco.

VIGILIA – Si entra sempre più nel caldo clima da derby di Milano. Alla vigilia di Inter-Milan si attendono con ansia importanti novità sulle condizioni di alcuni nerazzurri di Simone Inzaghi. Alessio Conti, presente all’esterno della Pinetina, è intervenuto in diretta a Sport Mediaset provando a tracciare il quadro della situazione. I nerazzurri si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia contro i rossoneri, dopo l’1-1 dell’andata. L’Inter cercherà il riscatto dopo la sconfitta di Bologna, e la prima vittoria stagionale nella stracittadina. Il giornalista annuncia che Inzaghi non recupererà i giocatori infortunati per Inter-Milan di domani: «L’Inter ha giocato la 50esima partita della stagione. Inzaghi avrebbe bisogno di ricambi importanti, ma deve aspettare ancora. Zielinski, Dumfries e Thuram salteranno il derby e torneranno a disposizione solo nei prossimi giorni. L’Inter ha scelto di non fare la conferenza stampa consueta».

Inter-Milan, dalle assenze nerazzurre alle scelte di Inzaghi

POSSIBILI SCELTE – Il giornalista, poi, prosegue spiegando alla vigilia di Inter-Milan: «Il calendario fitto dei nerazzurri non permette troppe sessioni di allenamento. Ieri solo seduta di scarico, oggi ci sarà la rifinitura. La stessa cosa accadrà per la gara dopo il derby, contro la Roma. Ancora da capire quando verrà giocata, probabilmente slitterà a domenica. Inzaghi dovrebbe puntare su Lautaro Martinez e Marko Arnautovic, anche se vanno capite le condizioni dell’austriaco. Sicuramente saranno titolari Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan, squalificati in campionato».