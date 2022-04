Inter-Milan, Inzaghi convinto sull’11 titolare (riunione tattica permettendo)

È il giorno di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Inzaghi sta definendo la formazione da mandare in campo in attesa della riunione tattica definitiva

SCELTE − Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Simone Inzaghi sta definendo la formazione da schierare in vista del match di San Siro. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, il tecnico nerazzurro sembra ormai convinto sulle proprie scelte anche se per esserne certi bisognerà aspettare la riunione tattica definitiva. In difesa, ritorna Stefan de Vrij con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni rispettivamente a destra e a sinistra. A centrocampo, confermato il trio Brozovic, Calhanoglu e Barella; mentre sugli esterni quasi certi del posto sia Denzel Dumfries che Ivan Perisic. In attacco, nonostante l’ottimo rendimento di Joaquin Correa, Inzaghi punterà sul duo titolare Dzeko-Lautaro Martinez.