Inter-Milan, Inzaghi conferma la rivoluzione! La probabile formazione

Fino a qualche ora fa le idee di Simone Inzaghi portavano a pensare che fossero confermati gli undici di Bologna. In Inter-Milan di Coppa Italia l’allenatore invece va per la rivoluzione, la probabile formazione.

RIVOLUZIONE – Nel corso della rifinitura odierna Simone Inzaghi ha cambiato radicalmente idea sulla probabile formazione che scenderà in campo questa sera. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra la sua Inter e il Milan è ovviamente importante, ma lo sono anche le partite successive e diversi giocatori hanno bisogno di riposo per recuperare energie. Tra questi ci sono i senatori Yann Sommer e Francesco Acerbi: al loro posto ci saranno Josep Martinez in porta e Stefan de Vrij in difesa. Anche Benjamin Pavard rimarrà in panchina, Yann Bisseck avrà l’occasione di farsi perdonare l’errore madornale di Bologna qualche giorno fa. A centrocampo non ci sarà Hakan Calhanoglu, chiamato agli extra nelle ultime settimane. Kristjan Asllani tornerà a giocare dal primo minuto, lo stesso accadrà per Mehdi Taremi davanti. L’iraniano da tempo manca all’appello, l’infortunio lo ha fermato e oggi non può proprio fallire. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Milan.

Inter-Milan, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.