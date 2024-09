Inter-Milan, Inzaghi chiama a rapporto i suoi: il programma alla vigilia

Cresce l’entusiasmo per Inter-Milan, un nuovo derby che rinnova lo scontro tra le milanesi. Di seguito il programma della squadra di Simone Inzaghi per le prossime ore.

PROGRAMMA – Siamo giunti alla vigilia di uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby di Milano. Domani sera, alle ore 20.45, andrà in scena Inter-Milan, la prima stracittadina del nuovo anno calcistico. L’atmosfera si fa sempre più calda e la squadra di Simone Inzaghi diventa sempre più determinata nel volere trovare la settima vittoria consecutiva nello scontro diretto contro i rossoneri. Tra poche ore, precisamente alle 14.30, l’allenatore piacentino risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, lanciando le prime indicazioni di campo sul match. Ma il programma in vista di Inter-Milan non si ferma alle dichiarazioni di mister Inzaghi.

Inzaghi richiama alla concentrazione: il piano pre Inter-Milan

SEGNALE – Nel pomeriggio, infatti, i nerazzurri scenderanno in campo per la sessione d’allenamento, dove ci saranno le prime prove concrete in vista di Inter-Milan di domani sera. Qualcosa, però, già si intuisce sull’undici sul quale Inzaghi punterà per il derby della Madonnina. Tornando, invece, al programma della vigilia, non passa inosservata la scelta di far trascorrere la notte in ritiro, ad Appiano Gentile, ai nerazzurri, come riferito da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24. Segnale di quanto siano richiesti alta concentrazione e massimo impegno. Poi gli interisti scenderanno di nuovo sul campo in mattinata per la consueta rifinitura in cui ci saranno le prove generali prima di Inter-Milan.