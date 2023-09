Inter-Milan, Inzaghi attende i primi Nazionali: lunedì ne ritrova tre

Inter-Milan è la super sfida in programma sabato alle ore 18 e valevole per la quarta giornata di Serie A. Inzaghi sta lavorando a ranghi ridottissimi e attende con ansia i rientri dei tantissimi Nazionali: da domani (lunedì) ne riavrà tre. Gli ultimi saranno i sudamericani

APPUNTAMENTO DA NON FALLIRE – Inter-Milan è la super sfida della quarta giornata di campionato nella quale si sfideranno le due milanesi attualmente prime in classifica a punteggio pieno. Non è una sfida decisiva per ovvi motivi ma è comunque un appuntamento importante, anche per dare un segnale forte in ottica scudetto.

Inter, Inzaghi attende con ansia i primi rientri: domani ad Appiano Gentile in tre

Simone Inzaghi sta preparando la sfida con un gruppo risicatissimo visti i tanti Nazionali impegnati tra Europa e Sudamerica. Il tecnico piacentino, che sta facendo i conti con l’allarme Juan Cuadrado, attende con ansia i primi rientri. Domani (lunedì) rientreranno in tre: gli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij più l’albanese Kristjan Asllani. L’Olanda sfida stasera l’Irlanda mentre l’Albania affronta sempre in serata la Polonia.