Inter-Milan, Inzaghi ancora con Calhanoglu: la probabile formazione – Sky

Inter-Milan, è il momento della verità. Meno di ventiquattro ore dalla sfida più importante degli ultimi tredici anni per i nerazzurri che partiranno con un vantaggio di due gol (realizzati all’andata). Simone Inzaghi si affiderà ancora una volta ad Hakan Calhanoglu davanti la difesa così come all’andata. Di seguito la probabile formazione secondo quanto riportato da Sky Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – Domani a quest’ora l’Inter conoscerà già il suo futuro in Champions League. Al momento il risultato dell’andata è sicuramente a favore, ma non basterà chiudersi in difesa per gestire il risultato. Simone Inzaghi è stato chiaro con la squadra: nessun calo di concentrazione e nessuna partita difensiva. L’atteggiamento dovrà essere uguale rispetto l’andata, soprattutto in casa davanti al proprio pubblico. Per questo motivo a scendere in campo saranno praticamente gli stessi della prima sfida, quindi nove cambi rispetto l’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo. Davanti la difesa torna Hakan Calhanoglu al posto di Marcelo Brozovic, pronto a subentrare dalla panchina così come Romelu Lukaku. In attacco confermati Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.