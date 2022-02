Inter-Milan, incognita Ibrahimovic per Pioli: domani giorno decisivo – CdS

Inter-Milan, il dubbio più grande per Stefano Pioli riguarda senza dubbio l’attacco. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, incerta ancora la presenza di Zlatan Ibrahimovic dopo il fastidio al tendine d’Achille. Di seguito le ultime riguardo le condizioni dello svedese.

IN DUBBIO – Zlatan Ibrahimovic anche ieri ha svolto un allenamento personalizzato in palestra, ma l’infiammazione al tendine d’Achille che lo ha costretto ad uscire contro la Juventus gli provoca ancora dolore. Secondo il quotidiano romano, la giornata decisiva dovrebbe essere domani, quando si comincerà a decidere se rischiare Ibrahimovic nel derby oppure guardare ai prossimi impegni. Anche per il Milan sarà un mese importante e soprattutto decisivo, già dalla partita contro l’Inter in programma sabato alle 18. Ibrahimovic vuole esserci e sta cercando di smaltire il problema, ma è evidente che più passano le ore e maggiori sono le chance di vedere Olivier Giroud dall’inizio.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello